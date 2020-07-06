Ефремову предъявили окончательное обвинение

По словам юриста, его подзащитного обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.

Пьяный Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. За рулем своего внедорожника он выехал на встречную полосу, где врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Пострадавшего водителя увезли в больницу. Утром на следующий день от полученных травм он скончался.

Экспертиза показала, что Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него завели уголовное дело по факту смертельной аварии. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

На минувшей неделе представляющий интересы артиста адвокат Пашаев сделал ряд заявлений. Сначала он заявил, что актер не признавал свою вину. Также он отметил, что предложений о компенсации семье погибшего больше нет.

Через некоторое время Пашаев заявил, что его слова о непризнании вины неправильно истолковали. Он пояснил, что актер признает произошедшую автоаварию со своей машиной. Комментировать слухи о том, что в момент аварии в машине мог находиться кто-то еще, адвокат отказался.