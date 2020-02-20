Петербургские таможенники нашли около 92 тысяч пачек снюса

В Санкт-Петербурге таможенники изъяли около 92 тысяч пачек снюса. Их нашли в одном из складских помещений города, сообщила пресс-секретарь Северо-Западного таможенного управления Ольга Ефимова.

Как следует из сообщения, запрещенную к обороту на территории России некурительную никотиносодержащую смесь нашли после проверок. Их проводила служба таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления вместе с Северо-Западной оперативной таможней и сотрудниками Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Стало известно, что часть продукции (чуть больше трети) была произведена в Швеции. Сейчас весь снюс изъят, по факту скорее всего будет возбуждено уголовное дело.

Снюс (сосательный табак) наносит больший вред организму, чем сигареты. Дело в том, что он находится во рту дольше, чем сигаретный дым. Поэтому вредные вещества смеси всасываются больше.

В Подмосковье его запретили продавать несовершеннолетним. Ранее продажу снюса несовершеннолетним запретили в Белгородской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Костромской, Краснодарской, Курганской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея.