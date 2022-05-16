ЗВО опроверг стягивание «Искандеров» и военной техники к границе с Финляндией

Никакие войска в Ленинградской области не направляли в сторону границы с Финляндией. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа, опровергнув сообщения о движении техники, которую якобы заметили под Выборгом, передало РИА «Новости».

«В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии», — заявил представитель ЗВО.

Собеседник агентства добавил, что в составе военной техники, которая дислоцируется под Выборгом, нет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Ранее в некоторых Telegram-каналах написали, что в Выборгском районе предполагаемые очевидцы якобы заметили ОТРК «Искандер» и другую военную технику, якобы направляющуюся к границам Финляндии.

Власти Финляндии накануне официально объявили о решении подать заявку на вступление страны в НАТО. Политолог Андрей Кошкин в беседе с «360» заявил, что планы финляндского государства примкнуть к составу североатлантического блока создадут новый очаг напряженности в Европе и России придется еще пристальнее следить за безопасностью.