24 марта 2024, 15:20
Три попадания по жилым домам после атаки ВСУ зафиксировали в Севастополе
Губернатор Развожаев: в Севастополе зафиксировали прямые попадания по трем домам
По итогам подомового осмотра в Севастополе обнаружили три попадания по жилым домам. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Всего обнаружили три прямых попадания по жилым домам. <…> В доме по улице Ялтинской погиб мужчина», — написал он.
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Также осколок прилетел в квартиру в районе Симферопольского шоссе и выбил окно.
Развожаев уточнил, что после обстрела размещение людей не потребовалось, они отправились к родственникам.
«Делаем все, чтобы город привести в порядок. Вторым этапом станет возмещение ущерба. В скором времени опубликую номера телефонов по районам, по которым можно звонить и уточнять вопросы по определению ущерба», — добавил глава города.
В ночь на воскресенье стало известно, что дежурные средства ПВО сбили свыше 10 украинских ракет в небе над Севастополем.
ВСУ
Севастополь
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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