Законопроект о двухлетней срочной службе не будут вносить в парламент — СМИ | 360°

Армия 08 ноября 2022, 11:07 Законопроект о двухлетней срочной службе не будут вносить в парламент — СМИ «Ведомости»: Кремль и Минобороны не поддержали закон о двухлетней срочной службе РИА "Новости"

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Законопроект о возвращении двухлетнего срока срочной службы в армии не внесут на рассмотрение в Государственную думу. Об этом написала газета «Ведомости».

По данным источника, инициативу не поддержали в администрации президента Владимира Путина и в Министерстве обороны.

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«Власти сделали упор на качественной, а не количественной подготовке военнослужащих. Поэтому в парламент законопроект не внесут», — говорится в сообщении.

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Ранее с призывом увеличить срок срочной службы с одного года до двух лет выступил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, писал RT. По его словам, за один год крайне сложно качественно обучить призванных россиян военному делу.

Также аналогичное предложение высказывал сенатор Владимир Джабаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в администрации главы государства вопрос увеличения срока службы не обсуждался.

При этом он подчеркнул, что решающее мнение в вопросе останется за Минобороны.