Технологии 17 апреля 2024, 09:33 Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для штурма на СВО Пресс-служба Минобороны

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Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для штурмов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министру показали свыше 30 разных перспективных образцов вооружения, военной и другой техники от 18 промышленных заводов. Шойгу ознакомился с многоцелевыми роботизированными транспортными средствами и многофункциональными платформами.

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«Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых <…>, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Отечественные разработчики создали легкие бронированные автомобили для военнослужащих. Во время посещения конгрессно-выставочного центра «Патриот» Шойгу лично испытал новую технику.