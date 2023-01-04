04 января 2023, 17:35
Выход фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу показали на видео
Минобороны показало кадры выхода фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу
Министерство обороны России показало кадры выхода фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу. На видео корабль под командованием Игоря Крохмаля покинул базу и направился в открытое море.
В ведомстве напомнили, что перед выходом фрегата в дальний морской поход президент Владимир Путин в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу.
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Глава государства обратил внимание, что корабль оснастили новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», который не имеет аналогов, а также другим современным вооружением.
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По словам российского лидера, страна планирует и дальше совершенствовать свой боевой потенциал.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что выход фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу спровоцирует политический резонанс.
Минобороны РФ
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