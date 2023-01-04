Армия 04 января 2023, 17:35 Выход фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу показали на видео Минобороны показало кадры выхода фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу

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Министерство обороны России показало кадры выхода фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу. На видео корабль под командованием Игоря Крохмаля покинул базу и направился в открытое море.

В ведомстве напомнили, что перед выходом фрегата в дальний морской поход президент Владимир Путин в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу.

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Глава государства обратил внимание, что корабль оснастили новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», который не имеет аналогов, а также другим современным вооружением.

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По словам российского лидера, страна планирует и дальше совершенствовать свой боевой потенциал.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что выход фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу спровоцирует политический резонанс.