Армия 04 января 2023, 14:17 Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» Путин принял участие в церемонии выхода на службу «Адмирала Горшкова» с ракетами «Циркон» РИА «Новости»

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Торжественная церемония выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» состоялась 4 января. В ней принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства особо отметил вооружение на борту корабля — уникальные гиперзвуковые ракетные системы «Циркон».

«Корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом „Циркон“, не имеющим аналогов, а также другим вооружением последних поколений», — сказал президент.

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Путин подчеркнул, что мощное вооружение фрегата надежно защитит страну и будет способствовать обеспечению ее национальных интересов. При этом он подчеркнул, что Россия будет и дальше развивать и совершенствовать боевой потенциал ВС РФ. В ближайшие десятилетия будут выходить перспективные образцы оружия и техники.

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«Хочу пожелать экипажу корабля успехов в службе на благо Родины», — добавил Путин.

Фрегат «Адмирал Горшков» представляет многоцелевой корабль. Он оснащен управляемым ракетным оружием, с помощью которого можно решать боевые задачи в дальней морской и океанской зонах.

В состав ВМФ корабль приняли в 2018 году, а в 2021-м его доработали для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».