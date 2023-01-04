Эксклюзив 04 января 2023, 15:58 Выход фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу спровоцирует политический резонанс Политолог Журавлев счел важным начало боевой службы фрегата «Адмирал Горшков» Википедия

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Фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетами «Циркон», отправится в длительный поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» оценил важность выхода на боевую службу корабля именно сейчас, в период проведения спецоперации на Украине.

«Конечно, после гибели крейсера „Москва“ у Запада появилась некая иллюзия, будто у России нет военно-морского флота. И этим походом „Адмирал Горшков“ демонстрирует, что флот у нас есть, и он достаточно сильный, чтобы решать поставленные перед ним задачи», — отметил Журавлев.

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По его словам, Запад зря списывает Россию со счетов. Лишь немногие зарубежные политики понимают значение страны и реально оценивают ее силу. Дальний поход фрегата будет иметь серьезный политический резонанс.

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«Нас обвинят в попытке завоевания островов Индийского океана, удара по США или еще что-нибудь в этом роде. Но какая будет реакция у генеральных штабов, британского и США, — это уже другое. Там, скорее всего, будет рациональная точка зрения», — заметил политический аналитик.

Журавлев обратил внимание, что выход «Адмирала Горшкова» — это серьезный сигнал другим странам, демонстрация военной мощи России.

«Это именно сигнал, иначе этот поход в принципе не нужен. Поход одного корабля не имеет большого военного значения, а вот в политическом плане — может иметь очень большое значение. Это плановая отправка, которая в условиях СВО всегда будет вовремя. Если бы послали неделей позже или раньше, эффект был бы тот же», — резюмировал политолог.