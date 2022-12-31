Происшествия 31 декабря 2022, 23:00 Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватой СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую за три часа до Нового года РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясноватую. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦЦК. Украинские военные выпустили более 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

Обстрелы зафиксировали в промежутке между 21:00 и 21:30. В сторону Донецка направили девять снарядов. Под атакой оказались Петровский, Кировский и Куйбышевский районы города.

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По Червоногвардейскому району Макеевки выпустили 5 снарядов, по Ясиноватой — 8 снарядов.

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Макеевка уже была сегодня под ударом украинских боевиков. Обстрел зафиксировали в 16:30 тремя снарядами того же — «натовского» калибра.

Ранее стало известно, что во время атаки на Первомайск в ЛНР под обстрел попала машина, в которой ехал мэр города Сергей Колягин. Он не пострадал, машина получила повреждения. В этот момент градоначальник ехал на место первого обстрела к городской больнице. Между атаками прошло 40 минут.