Общество 31 декабря 2022, 23:55 Глава Крыма предупредил россиян о возможных фейковых вбросах на праздниках Глава Крыма Аксенов: перерыва на праздники в информационной войне против России не будет РИА «Новости»

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Перерыва на праздники в информационной войне против России не будет. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале предупредил россиян о возможных попытках врага раздуть панику на новогодних каникулах.

Чтобы испортить Новый год и посеять панику, возможны вбросы фейковой информации, сказал Аксенов.

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«Поэтому прошу всех не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам», — добавил глава Крыма.

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Он также пообещал, что будет оперативно информировать население в случае необходимости в любой день и в любое время суток.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала сумму, которую потратили организаторы информационных атак на Россию с начала спецоперации. По ее словам, на эти цели направили не менее 18 миллиардов долларов.

Она уточнила, что средства ушли на создание и продвижение фейков и недостоверных статей, оплату публикаций у блогеров, покупку рекламного трафика и накрутку поисковой выдачи.