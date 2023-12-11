11 декабря 2023, 15:57
Все планы по строительству подводных и надводных кораблей обязательно реализуют — Путин
Путин предрек реализацию планов по строительству подводных и надводных кораблей
Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».
Глава государства в понедельник принял участие в торжественном мероприятии на заводе «Севмаш» в Северодвинске.
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«Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского Флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии — важнейших стратегических районах мирового океана», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также пообещал, что в стране продолжат работу по повышению морской мощи, и разрешил поднять флаги на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».
ВМФ России получил указанные подлодки в конце ноября. Однако официальное принятие кораблей в боевой состав произошло после поднятия Андреевского флага.
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