Армия 11 декабря 2023, 15:57 Все планы по строительству подводных и надводных кораблей обязательно реализуют — Путин Путин предрек реализацию планов по строительству подводных и надводных кораблей РИА «Новости»

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Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».

Глава государства в понедельник принял участие в торжественном мероприятии на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

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«Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского Флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии — важнейших стратегических районах мирового океана», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также пообещал, что в стране продолжат работу по повышению морской мощи, и разрешил поднять флаги на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

ВМФ России получил указанные подлодки в конце ноября. Однако официальное принятие кораблей в боевой состав произошло после поднятия Андреевского флага.