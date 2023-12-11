Важное 11 декабря 2023, 15:18 Путин разрешил поднять флаги на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III» РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин разрешил поднять флаги на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Он также пообещал, что в РФ продолжат работу по повышению морской мощи страны, сообщило РИА «Новости».

Глава государства 11 декабря прибыл в Северодвинск, чтобы принять в состав ВМФ две подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М». К последнему относится судно «Красноярск», которое вывели из эллинга 30 июля 2021 года. Оно принадлежит четвертому поколению атомоходов.

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Подводный крейсер «Император Александр III» представляет собой серийный корабль проекта «Борей-А». Судно также относится к четвертому поколению атомных подлодок. Его вывели из эллинга 29 декабря 2022 года.

Страны Запады обеспокоились способностью России быстро строить атомоходы проекта «Ясень». В НАТО считают, что подлодки смогут приблизиться к целям в Северной Америке и Европе, заявили иностранные журналисты.