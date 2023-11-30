Армия 30 ноября 2023, 05:53 ВМФ России получил атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск» РИА «Новости»

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Российский военно-морской флот получил две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» и многоцелевую «Красноярск». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“», — сказано в материале.

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По словам собеседника агентства, торжественная церемония поднятия Андреевского военно-морского флага на двух атомных ракетоносцах пройдет после 10 декабря. Он отметил, что корабль официально примут в боевой состав ВМФ только после этого события, однако технически морские судна уже передали.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о повышении числа носителей высокоточного оружия в составе ВМФ РФ. По его словам, сейчас стадию испытаний проходит фрегат «Адмирал Головко», его вооружат гиперзвуковым оружием «Циркон».