Армия 08 января 2023, 18:10 Все аэродромы и полигоны Белоруссии задействуют в совместных с Россией учениях Минобороны Белоруссии: совместные с Россией учения пройдут с 16 января по 1 февраля РИА «Новости»

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Белоруссия и Россия проведут летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. Об этом в Telegram-канале сообщило белорусское оборонное ведомство. В маневрах задействуют все аэродромы и полигоны соседней республики.

«Летно-тактические учения пройдут с авиационными подразделениями из состава авиационного компонента РГВ», — уточнили в Минобороны Белоруссии.

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В воскресенье, 8 января, в республику прибыла авиация Военно-космических сил России.

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«Во время проведения учений военные задействуют все полигоны и аэродромы войск противовоздушной обороны и ВВС Вооруженных сил Белоруссии», — добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны Белоруссии заявляло, что союзная группировка войск с Россией полностью готова к защите Союзного государства.

Генсек белорусского Совета безопасности Александр Вольфович подчеркивал, что у совместной с Россией группировки исключительно оборонительная функция. Он отметил, что западные страны демонстрируют агрессивную политику, увеличивая свою активность в сопредельных государствах.