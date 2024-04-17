Армия 17 апреля 2024, 08:37 Шойгу представили более 30 перспективных образцов военной техники Пресс-служба Минобороны

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Министру обороны России Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества от 18 промышленных предприятий. Об этом сообщило Минобороны.

Шойгу проверил выполнение указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих. Он заслушал доклады своих заместителей и руководителей центральных органов военного управления министерства в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

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Среди вооружения, представленного Сергею Шойгу, — многоцелевые роботизированные транспортные средства для эвакуации, подвоза материальных средств и монтажа вооружения. Министр отметил востребованность перспективного наземного медицинского робототехнического комплекса. Он поручил оперативно доработать его и отправить в серийное производство.

«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. <…> Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненных с переднего края», — подчеркнул Шойгу.

В конце марта он проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Алтайском крае.