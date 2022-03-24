ВС РФ взяли под контроль Изюм в Харьковской области

Подразделения российской армии к утру 24 марта полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также во время очередного брифинга ведомства стало известно, что российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта. Кроме того, за ночь удалось сбить еще два беспилотника ВСУ. Уничтожены еще 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

С начала российской спецоперации удалось уничтожить 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, более полутора тысяч танков и других боевых машин ВСУ.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинской армии перекрыли поставки продуктов и боеприпасов. По его словам, пути снабжения ВСУ уничтожены силами ДНР и РФ.

Специальная операция на Украине идет в соответствии с целями и задачами, подчеркнул 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ее «серьезной операцией с серьезными целями». Главные цели — демилитаризация и денацификация Украины.