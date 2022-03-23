Пушилин: украинские войска остались без снабжения

Украинской армии перекрыли поставки продуктов и боеприпасов. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он заявил, что пути снабжения ВСУ уничтожены силами ДНР и РФ. Также Пушилин отметил, что планируемый темп спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины соблюден. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери», — сказал Пушилин.

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года официально признал суверенитет ДНР и ЛНР. Позднее, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Минобороны заявило, что ее целью являются военные объекты и группы националистов.