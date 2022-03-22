Песков заявил, что спецоперация на Украине идет в соответствии планами и задачами

Специальная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никто с самого начала не думал, что спецоперация продлится пару дней.

«Спецоперация идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. <…> Никто с самого начала не думал, что она займет пару дней. <…> Это серьезная операция с серьезными целями», — пояснил Песков.

Представитель Кремля объяснил, что главной целью действий вооруженных сил РФ в Мариуполе является «очищение города от националистических подразделений». Он подчеркнул, что часть украинцев сотрудничает с российскими военными.

При этом Песков в очередной раз заметил, что оккупация Украины не является целью специальной операции РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о признании участников специальной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий. Поправки в закон «О ветеранах» дадут участникам спецоперации право меры поддержки. Речь идет про ежемесячные выплаты и налоговые льготы, медицинское обслуживание вне очереди, бесплатный проезд в электричках, льготы при оплате ЖКХ.