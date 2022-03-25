ВС РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов

Группировка войск ВС РФ за ночь продвинулась еще на 4 километра. Удалось взять под контроль населенные пункты Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В настоящее время ВС РФ развивают наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 51 военный объект Украины, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Уничтожить удалось два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 26 районов сосредоточения боевой техники.

Также стало известно, что ВС России уничтожили топливную базу украинских сил под Киевом.