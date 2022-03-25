Авиация ВС РФ поразила 51 военный объект Украины за ночь

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 51 военный объект Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уничтожены два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также ВС РФ поразили три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 26 районов сосредоточения боевой техники. Группа «ночных охотников» из вертолетов Ка-52 и Ми-28н уничтожила 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР.

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки.