ВС России уничтожили топливную базу украинских сил под Киевом

Российские военные с помощью высокоточных крылатых ракет морского базирования «Калибр» ударили по базе горючего в Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Это была крупнейшая из оставшихся топливных баз вооруженных сил Украины, с нее осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны.

Также в Минобороны рассказали, что за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины. В частности, два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, главными целями являются денацификация и демилитаризация страны.