Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе операции «Возмездие»

Вооруженные силы Азербайджана провели ответную спецоперацию в ответ на диверсии со стороны незаконных вооруженных формирований. Как сообщила пресс-служба Минобороны республики, в результате нападения на позиции войск погиб один военнослужащий.

Кроме того группировка Вооруженных сил Нагорного Карабаха пыталась захватить высоту Гырхгыз, чтобы разместить там боевые позиции.

В результате азербайджанские военные начали операцию «Возмездие». В ходе выполнения боевых задач они взяли под свой контроль ряд высот Карабахского хребта, уничтожили боевые позиции незаконных армянских войск и нанесли удар с воздуха по военной части.

«В результате уничтожены и ранены несколько бойцов, уничтожены гаубицы, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что присутствие Вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха на территориях Азербайджана за линией соприкосновения недопустимо.

Ранее Армия обороны Нагорного Карабаха объявила о гибели двух солдат и ранении 14 военных в результате атаки со стороны Вооруженных сил Азербайджана.