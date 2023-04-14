Важное 14 апреля 2023, 18:26 Внезапная проверка сил ТОФ стартовала с разрешения Верховного главнокомандующего Минобороны: проверку сил ТОФ проводят с разрешения Верховного главнокомандующего РИА «Новости»

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Внезапную проверку сил Тихоокеанского флота начали проводить в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России. Об этом военным атташе сообщил замминистра обороны Александр Фомин.

Брифинг прошел в Национальном центре управления обороной страны. Выступая перед атташе, Фомин подчеркнул, что основной целью учений стала проверка способности ТОФ к отражению агрессии с океанских и морских направлений.

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Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Проверка пройдет в три этапа, к ней привлекаются силы ТОФ в полном составе, а также ряд соединений и воинских частей ВКС, воинские части и подразделения обеспечения с установленными ограничениями, уточнил Фомин.

Во время тактических учений проведут торпедные, ракетные и артиллерийские стрельбы. На это время планируется закрыть соответствующие районы и воздушное пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.

«Вся озвученная в ходе брифинга информация представлена Минобороны в рамках добровольной транспарентности», — отметил Фомин.