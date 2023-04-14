Армия 14 апреля 2023, 15:02 Корабли Тихоокеанского флота вышли из мест постоянной дислокации — видео Минобороны: корабли ТОФ вышли из мест постоянной дислокации на проверку боевой готовности

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Военнослужащих Тихоокеанского флота подняли по тревоге для участия по внезапной проверке боевой готовности. Корабли вышли из мест постоянной дислокации и перешли к развертыванию сил в Японском, Охотском и Беринговом морях, сообщило Минобороны России.

В назначенные районы выдвинулись катера, боевые корабли и суда обеспечения. В пути корабельные боевые расчеты отработают некоторые маневры, в том числе проведут тренировки с операторами навигационных радиолокационных комплексов.

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Вахтенные офицеры отрепетируют маневрирование кораблей в ордере при рассредоточении в составе тактических групп, противоминную и противовоздушную оборону. Экипажи судов обеспечения проверят готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий группировки.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил 14 апреля о проведении внезапной проверки. Весь Тихоокеанский флот, а также часть Воздушно-космических сил, подразделения обеспечения и воинские части подняли по тревоге и привели в полную боевую готовность.

Военные отработают отражение нападения с океанских и морских направлений, сообщило Nation News. Условный противник высадится на Южные Курилы и Сахалин, попытается развернуть свои силы в Охотском море.