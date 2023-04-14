Армия 14 апреля 2023, 15:17 Морпехов ТОФ подняли по тревоге из-за внезапной проверки Минобороны: морпехов ТОФ подняли по тревоге, они совершили марш в районы сосредоточения РИА «Новости»

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Воинские части и соединения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) подняли по тревоге в рамках внезапной проверки. Они уже начали совершать марши в районы сосредоточения. Об этом сообщили в Минобороны.

«В ходе проверки морские пехотинцы осуществили подъем личного состава по тревоге, подготовку техники к совершению марша и выходу военнослужащих на технике в назначенный район для дальнейшего перехода в район учения», — добавили в ведомстве.

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Министерство заявило, что подразделения совершают марш в районы сосредоточения на расстояния более 200 километров. Они заняты отработкой задачи организации походного охранения колонн, отражения нападения ДРГ, преодоления зараженных участков местности и ударов авиации условного противника.

Ранее 14 апреля стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение главнокомандующему ВКС Сергею Суровикину привлечь к проверке учений ТОФ самолеты командования дальней авиации и авиацию Восточного военного округа (ВВО).