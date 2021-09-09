Северный флот России начал масштабные учения в Арктике

Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне. В них примут участие около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тысяч военнослужащих.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северного флота. Сообщение процитировало РИА «Новости».

«Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что учения пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, а также возле архипелага Земля Франца-Иосифа. Во время маневров Северный флот на практике отработает действия по защите коммуникаций Северного морского пути и охране и обороне гарнизонов флота. Кроме того, войска изучат возможные районы боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах.

При этом сухопутные и береговые войска уже выдвинулись на полигоны в Мурманской области, — туда же направились силы ПВО Северного флота. Они проведут там совместные учения с арктической экспедиционной группировкой. Руководит учениями командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.