Общество 10 марта 2024, 18:47 Новый главком появится у ВМФ России — СМИ «Фонтанка»: адмирала Моисеева назначили исполняющим обязанности главкома ВМФ РФ РИА «Новости»

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Временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России назначили адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру».

По данным источников СМИ, информацию о перестановке довели до сведения личного состава главкомата (управленческого аппарата) Военно-морского флота.

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Герой России Александр Моисеев, до сих пор командовавший Северным флотом, сменит на посту главкома адмирала Николая Евменова, причины отставки которого не указали.

Ранее Евменов заявил, что в России сформируют пять дивизий и бригаду морской пехоты. Целью такого решения стало наращивание боевых возможностей пехоты как отдельного рода сил флота. В 2022 году об усилении возможностей морской пехоты рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.