Бойцам добровольческих батальонов в Мариуполе пришло указание Киева покидать город под видом мирных жителей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привел ТАСС.

«На фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам сложить оружие, они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам», — сказал российский военный.

Ранее сообщалось, что из Мариуполя удалось вывезти более 62 тысяч мирных жителей. Их эвакуировали в Россию. При этом российская сторона заявила, что Киев отказался от предложения по созданию коридоров, по которым мирные жители и сложившие оружие представители ВСУ и нацбатов смогли бы выйти из города.

Также стало известно, что журналисты федеральных российских СМИ и сотрудник китайского Phoenix Television попали под обстрел в центральном районе Мариуполя.