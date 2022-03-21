Более 62 тысяч жителей Мариуполя эвакуировали в Россию

Из Мариуполя, который российские военные взяли в котел, удалось вывезти свыше 62 тысяч мирных жителей. Людей эвакуировали в Россию, уточнили в Минобороны.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге отметил, что за сутки поступило 6267 обращений от украинцев о желании выехать на российскую территорию.

Украинская сторона отказалась от предложений РФ по созданию коридоров, по которым из Мариуполя смогли бы выйти как мирные жители, так и сложившие оружие националисты. Позицию киевских властей в Минобороны назвали показателем полного безразличия к человеческой жизни.

По данным российских военных, боевики нацбатальонов получили указание покидать город в гражданской одежде, в том числе и по гуманитарным коридорам. На выезде из Мариуполя удалось задержать неонацистов из батальона «Азов»*: они пытались уехать вместе с детьми, родителей которых убили.

Кроме того, в медучреждениях Одессы и Чернигова националисты начали оборудовать огневые точки и опорные пункты. В Николаевской области мужчин, не согласных записываться в нацбатальоны, расстреливают.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.