«Залегли на землю». Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Мариуполе

Журналисты федеральных российских СМИ и сотрудник китайского Phoenix Television попали под обстрел в центральном районе Мариуполя. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Представители нескольких российских СМИ рассказали, что 20 марта произошел обстрел центрального района Мариуполя.

«Мы шли по улице, сзади раздался взрыв. Коллеги видели их спереди и справа, порядка шести-восьми прилетов. Ближайший прилет снаряда был примерно в 50 метрах от нас. Вся улица была в пыли. Мы залегли на землю, потом оттянулись в подвал жилого дома. Переждали обстрел и продолжили работу», — сказал корреспондент ТАСС.

Кроме него в группе были журналисты RT, РИА «Новости», «Известий». Также с ними был представитель китайского телевидения.

По заявлениям журналистов, от самого взрыва никто из группы не пострадал. Однако корреспондент из КНР поранил руку во время прыжка в укрытие.

Мариуполь является одной из стратегических локаций спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. В настоящий момент в городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: нет воды, света, газа, поставок продуктов.