Армия 13 сентября 2023, 19:58 Власти Петербурга оценили вероятность новой мобилизации Вице-губернатор Петербурга Поляков заявил об отсутствии причин для мобилизации РИА «Новости»

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Министерство обороны России обладает достаточными людскими резервами, чтобы не проводить мобилизацию в ближайшей перспективе. Об этом в интервью изданию «Фонтанка» заявил курирующий промышленный сектор Санкт-Петербурга вице-губернатор Кирилл Поляков.

Так он ответил на вопрос о том, насколько критичным для предприятий города может стать мобилизация работников.

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«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — заявил Поляков.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о возможности возобновления мобилизации, заявил, что за последний месяц контракт на военную службу подписали 270 тысяч добровольцев. Это дополнительные силы к 300 тысячам призванных в рамках мобилизации.

В начале августа глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенью нижняя палата парламента рассмотрит законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва на службу по мобилизации. По словам депутата, наказанием за это будет лишение свободы сроком до пяти лет или штраф до 500 тысяч рублей.