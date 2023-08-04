Армия 04 августа 2023, 18:19 Россиянам объяснили, что будет считаться уклонением от службы по мобилизации Госдума осенью может принять закон об уголовном наказании за уклонение от мобилизации РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы в рамках осенней сессии рассмотрят закон о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова привел ТАСС.

«Законопроект внесем осенью. Думаю, что в осеннюю сессию мы уложимся в трех чтениях», — сказал парламентарий.

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Картаполов уточнил, что неявка в военкомат в установленное время после получения повестки, а также самовольное оставление части мобилизованным будет считаться уклонением от службы по мобилизации.

«За это будет грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет или штрафа до 500 тысяч рублей», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект о запрете выезда военнообязанных граждан за границу после получения повестки. Кроме того, президент одобрил закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет.