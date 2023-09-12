Общество 12 сентября 2023, 13:47 Путина спросили на ВЭФ о второй волне мобилизации. Что ответил президент Путин на ВЭФ ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путину в ходе пленарной сессии ВЭФ задали вопрос о возможности второй волны мобилизации в стране. В ответ глава государства привел данные о количестве россиян, решивших пойти по контракту.

По информации президента, за последние шесть-семь месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу около 270 тысяч человек.

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«[Ранее в рамках мобилизации] 300 тысяч человек мы призвали. [За] последние шесть-семь месяцев добровольно подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек», — указал Путин.

Глава государства добавил, что люди идут служить по контракту сознательно и добровольно. Военнослужащие знают, что им есть кого защищать, добавил он.

Частичную мобилизацию провели в России осенью 2021 года. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о том, что задание по призыву 300 тысяч человек из запаса выполнено.