Армия 26 мая 2023, 12:03 Винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии ВС России приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина РИА «Новости»

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Снайперская винтовка Чукавина поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников, его слова привел ТАСС.

«Да, конечно», — ответил Лушников на соответствующий вопрос.

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Также он отметил, что «Калашников» уже получил положительные отзывы об использовании этого вида оружия в зоне боевых действий.

В феврале разработка успешно прошла государственные испытания, «Калашников» начал ее серийное производство.

Лушников отметил, что винтовка имеет полуавтоматический механизм, оружие рассчитано на два типа патронов — 7,62 на 51 миллиметр и 7,62 на 54 миллиметра. Винтовка в основном предназначена для боев на среднем и малом расстоянии. Отличительной особенностью является ее малый размер, о чем просили силовики и военнослужащие.

Президент России Владимир Путин наградил разработчиков винтовки орденом Александра Невского.