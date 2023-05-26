26 мая 2023, 12:03
Винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии
ВС России приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников, его слова привел ТАСС.
«Да, конечно», — ответил Лушников на соответствующий вопрос.
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Также он отметил, что «Калашников» уже получил положительные отзывы об использовании этого вида оружия в зоне боевых действий.
В феврале разработка успешно прошла государственные испытания, «Калашников» начал ее серийное производство.
Лушников отметил, что винтовка имеет полуавтоматический механизм, оружие рассчитано на два типа патронов — 7,62 на 51 миллиметр и 7,62 на 54 миллиметра. Винтовка в основном предназначена для боев на среднем и малом расстоянии. Отличительной особенностью является ее малый размер, о чем просили силовики и военнослужащие.
Президент России Владимир Путин наградил разработчиков винтовки орденом Александра Невского.
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