Армия 21 февраля 2023, 06:42 Концерн «Калашников» запустил серийное производство винтовки Чукавина Президент «Калашников» Лушников: спецподразделения хорошо отозвались о винтовке Чукавина YouTube

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Снайперская винтовка Чукавина успешно прошла госиспытания, и началось ее серийное производство. Спецподразделения в зоне боевых действий уже опробовали новую наработку и оставили хорошие отзывы, рассказал ТАСС на выставке IDEX 2023 президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Винтовка Чукавина успешно выдержала государственные испытания. Ведется изготовление в интересах заказчика. <…> Отзывы о новой винтовке положительные», — сказал он.

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Алан Лушников уточнил, что конструкторской документации винтовки присвоили литеру «О1». Опытно-боевая эксплуатация началась осенью прошлого года, когда бойцы в зоне проведения спецоперации получили партию снайперских винтовок нового поколения.

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Полуавтоматическую винтовку Чукавина специалисты концерна «Калашников» создали под два вида патронов — 7,62 на 54 миллиметра и 7,62 на 51 миллиметр. Первый вариант совместим с магазинами винтовки Драгунова, которую призван заменить. Это оружие предназначено для ведения боя на малом и среднем расстоянии. Особенность винтовки Чукавина заключается в небольшом размере, конструкторы учли пожелания военных и силовиков. Минобороны России уже заключило контракт на поставку в ближайшие годы.