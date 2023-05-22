Власть 22 мая 2023, 14:55 Разработчика снайперской винтовки Чукавина наградили орденом Александра Невского «Калашников»: Путин наградил конструктора винтовки Чукавина орденом Александра Невского РИА «Новости»

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Орден Александра Невского получил начальник конструкторского бюро снайперского оружия концерна «Калашников» Андрей Чукавин. Как сообщила пресс-служба компании, указ о вручении награды подписал президент России Владимир Путин.

Награду оружейник получил за вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу. Церемония вручения государственной награды прошла в Москве.

Генеральный директор корпорации «Ростех» (куда входит концерн «Калашников») Сергей Чемезов напомнил, что конструкторско-технологический центр занимался разработкой снайперской винтовки Чукавина с 2016 года. Серийное производство началось в 2023 году по заказу министерства обороны России.

Новое оружие для снайперов стало преемницей винтовки Драгунова, которая находится на вооружении российских военных последние 60 лет. Разработка Чукавина совместима с магазинами старой винтовки, но имеет увеличенную кучность стрельбы.