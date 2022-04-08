ВФУ из тяжелой артиллерии обстреляли Донецкий в ЛНР

ВФУ с самого утра начали артобстрел территории ЛНР. Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что под огонь попал населенный пункт Донецкий.

В общей сложности украинская армия выпустила сторону населенного пункта семь снарядов.

«В 07.30 с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия выпущено 122 миллиметра (семь снарядов)», — сообщили в ведомстве.

О пострадавших и жертвах артобстрела пока неизвестно. Также выясняются места попадания снарядов. При этом вчера в результате обстрела ВФУ в Донецком разрушился жилой дом.

ДНР также пострадала от утреннего обстрела ВФУ. Украинская сторона открыла огонь по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка, Донецк, Красногоровка и по поселку шахты «Трудовская». С шести утра в сторону ДНР прилетело девять гранат, 25 ракет из БМ-21 «Град» и свыше 10 снарядов калибром 122 миллиметра.