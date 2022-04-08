ВФУ подожгли здание администрации в Ясиноватой и обстреляли несколько населенных пунктов ДНР

Утром 8 апреля ВФУ открыли огонь по нескольким населенным пунктам в ДНР. В результате обстрела Ясиноватой загорелось здание городской администрации. Об этом сообщили в Штабе теробороны ДНР.

Из-за обстрела загорелись рабочие помещения администрации. Пожар уже потушили, написано в сообщении Штаба. Также есть информация о пострадавшем мирном жителе: мужчина получил осколочное ранение. Его уже госпитализировали.

Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) ДНР сообщил, что от утреннего обстрела ВФУ также пострадали Авдеевка, Новоселовка, н. п. Донецк, поселок ш-ты «Трудовской» и Красногоровка. Украинская армия несколько раз выпустила снаряды по этим населенным пунктам. Со стороны ВФУ прилетело около 29 гранат, 25 ракет из БМ-21 «Град» и свыше 10 снарядов калибром 122 мм.