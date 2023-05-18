Армия 18 мая 2023, 16:49 Верховный суд разъяснил, когда призывника можно считать уклонистом Верховный суд счел неявку в военкомат без уважительных причин уклонением от призыва РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уклонением от военного призыва является неявка без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки к месту несения службы. Постановление принял пленум Верховного суда России, сообщил «Интерфакс».

Также уклонистами сочтут тех, кто не прибыл в указанное в повестке военкомата время и место для отправки на службу. При этом уголовное наказание грозит лишь тем, кто неоднократно пытался избежать призыва. Кроме того, военкомату придется в суде доказать, что призывника не оповестили должным образом о необходимости явки.

Реклама

В постановлении пленума отмечается, что уважительными причинами для явки в военкомат являются заболевание, увечье, тяжелое состояние здоровья родных или их похороны. Также препятствием может быть действие непреодолимой силы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета 14 апреля. Военнообязанным смогут рассылать электронные повестки через через портал «Госуслуги». Запустить реестр планируют к началу осеннего призыва, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.