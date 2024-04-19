Армия 19 апреля 2024, 06:43 Украинские заводы выпустили БПЛА дальностью полета до 3 тыс. км The Economist: ВСУ получили беспилотники, способные долететь до Сибири Ali Hashisho/XinHua / Global Look Press

Читать 360tv в

На Украине запустили производство дальнобойных беспилотников, способных долететь до Сибири. Правительство инвестировало в этот проект сотни миллионов долларов, сообщил The Economist.

Власти проигнорировали призывы США не атаковать объекты на территории России и, не дождавшись поставок дальнобойных вооружений, запустили собственное производство дронов. По информации издания, за сотни миллионов долларов открыли не менее шести заводов, специализировавшихся на беспилотных технологиях.

Реклама

«Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири. <…> Пока что Украина игнорирует совет Америки прекратить удары», — заявил автор статьи.

Белый дом, по информации издания, недоволен этим. Во-первых, при помощи БПЛА могут поразить российские нефтеперерабатывающие заводы и спровоцировать рост цен, во-вторых, ответный удар России по энергетической инфраструктуре Украины в одном только марте нанес ущерб на миллионы долларов.

Американские беспилотники оказались неэффективными в зоне проведения спецоперации. Они подвержены созданным российскими военными радиоэлектронным помехам.