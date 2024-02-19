Эксклюзив 19 февраля 2024, 14:12 Какой будет наш ответ, если Украина получит дальнобойные ракеты для ударов по Москве Публицист Миронова: если Украине поставят дальнобойные ракеты, Россия ответит IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

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На Мюнхенской конференции по безопасности как никогда всерьез обсуждали вопрос поставки ВСУ дальнобойных ракет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился с такой просьбой к госсекретарю США Энтони Блинкену и немецкому правительству. В бундестаге прямо заявили, что не понимают, почему канцлер Олаф Шольц боится передавать Киеву ракеты Taurus, даже если это приведет к эскалации конфликта. О самой возможности передачи Киеву такого вооружения Великобритания, например, говорит с начала февраля. О том, каким будет ответ России, если украинцы все же заполучат ракеты большей дальности, публицист Анастасия Миронова порассуждала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

«Наши западные партнеры» ровно два года поставляют украинцам вооружение, которое нас убивает. Мы все это время делаем вид, будто остаемся частью единого договороспособного мирового сообщества. И всячески стремимся подчеркнуть, что никакой эскалации не хотим, дикарями не являемся, к Западу относимся с уважением. Хотя ракетным ударам подвергается уже не только Донбасс, но и Белгород.

А если запускать ракеты начнут по Москве, Петербургу, Ростову-на-Дону, мы продолжим говорить, что не желаем эскалации? Как нам вообще вести себя с Западом, если он обеспечит Киев возможностью бить по российскому тылу?

Кто сказал, что стыдно?

Два года я слышу хроническое пристыживание тех, кто в ответ на удары по России, диверсии в Брянской области или теракты требует жестких решений. Когда у нас взорвали Крымский мост, нам говорили, что Россия не дикарь и отвечать будет по военным объектам. Когда диверсанты совершили налет на брянские села и был в спину расстрелян ребенок, там тоже говорили, что мы не такие.

Вообще каждый раз, когда Украина наносит удары по российским гражданским объектам, у нас поднимается сонм голосов, которые начинают стыдить тех, кто заикается о необходимости жестко ответить. У нас сложилась обширная группа медийных патриотов, которые постоянно подчеркивают, что мы не такие.

А какие?

Россия слишком переживает за свою репутацию в глазах «цивилизованного мира». Я до февраля 2022 года даже не подозревала, насколько сильно. Мы боимся показать себя не только кровожадными, но и решительными. Обстреливают наши города, взорвали наш газопровод, поставляют для убийства нашей армии все, от трусов до танков. А мы продолжаем держать лицо.

Я думала, что немецкие «Леопарды» под Прохоровкой станут чертой, после которой мы скажем, что с нас хватит. Ну может, как-то обидимся. Начнем жестко отвечать. Просто перестанем жать им руки. Но нет, Россия по-прежнему «готова к диалогу», «настроена конструктивно» и «будет отвечать соразмерно».

Демонстрация перед Мюнхенской конференцией по безопасности / Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Почему мы так переживаем, что они подумают, будто мы такие же свирепые, как они? Разве история не научила нас, что это глупо?

Немцы шли по СССР и выжигали на своем пути все, включая население. Палили его в амбарах, расстреливали на льду из танков, секли литовками. Когда наши деды шли по Германии, государство не уставало повторять: мы не такие. И, вопреки созданным в холодную войну агиткам, после «иванов» не оставались всюду горы трупов и вывернутые наизнанку изнасилованные немки.

Государство очень хотело, чтобы его граждан считали такими же, как немцы. Что толку? Уже в 70-е мир был завален страшилками про русского свирепого Ивана. Как будто это Иван убил в Европе почти 40 миллионов человек.

Дмитрий Кулеба / Tobias Hase / dpa / Global Look Press

Мы не такие. А какие?

Как сложатся отношения с Западом, если он поставит Киеву дальнобойные ракеты? Представьте — мы просыпаемся в новой реальности, где ракеты могут бить по Красной площади и Невскому проспекту. И что? Мы продолжим улыбаться и раскланиваться со странами, которые их Украине передадут?

Как мы себе представляем поездки туда на шопинг, экскурсии? Как будем продолжать с ними торговлю? С нами два года ведут хитрую войну десятки стран, но никому не выгодно открыто это признать.

Может быть, всем страшно. Потому что нужно будет принимать то самое жесткое решение, которого наше государство стыдится и откровенно побаивается.

IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Buriakov / Global Look Press

А принимать это решение придется. Потому что если российские мегаполисы окажутся под угрозой удара, будет решительно непонятно, зачем страна почти 100 лет надрывалась, накапливая передовое вооружение, работая на ядерный щит.

Ведь и сейчас, по большому счету, не очень понятно, зачем мы наделали столько ракет, если не готовы наносить ими удары по тем самым центрам принятия решений или по местам скопления сил ВСУ, как это было в лагере в Селидово?

Два года идут боевые действия. Ракеты есть, разведка есть.

Мне, обывателю, непонятно, почему давно не разбили все лагеря ВСУ и полигоны. Не говоря о путях подвоза оружия: этим еще в прошлом году устали возмущаться эксперты на политических ток-шоу центральных каналов.

Мы не такие? Мы не хотим, чтобы страдали рядовые украинцы?

Чем хуже, тем лучше

А если нас теперь начнут обстреливать в Москве и Петербурге, мы по-прежнему не будем этого хотеть? Это нормально читать в утренних сводках о числе сбитых над столицами ракет и повторять себе мантру про «мы не такие»? Ох, сомневаюсь.

Я думаю, что наиболее вероятным сценарием при возможной поставке Украине дальнобойных ракет станет единение россиян вокруг требования нанести уже по этой стране решительный удар. Люди объединятся вокруг требования применить как минимум тактическое ядерное оружие и разбомбить Банковую.

Зеленский в Мюнхене / Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

На Западе постоянно прощупывают протестный потенциал в России. Гадают, где может прорваться недовольство, на чем получится дестабилизировать в нашей стране обстановку.

Подсказываю: оно прорвется, если Запад поставит Украине дальнобойное вооружение. Люди не станут сидеть и молча принимать удары только потому, что Россия не хочет уподобляться украинцам или Западу. Они вспомнят, что у страны есть ядерное оружие.

Думаю, удары по мегаполисам после двух лет боевых действий станут той самой красной линией, которую российские власти уже не смогут игнорировать, потому что народ потребует отвечать.

Полагаю, Запад при рассмотрении вопроса о поставке дальнобойных ракет изучает лишь это: насколько массовым и непримиримым будет запрос россиян на жесткий удар как по Украине, так и по инфраструктуре Европы, задействованной в поставке такого вооружения.

Нас все же тут больше 150 миллионов. Если мы потребуем от нашей власти нанести один удар и закрыть любой вопрос о ведении с нами прокси-войны, игнорировать это не сможет ни Кремль, ни Запад.

Так что, получается парадокс: чем народ России будет решительнее и, простите, кровожаднее, чем жестче станет требовать сокрушительных ответных действий, тем меньше вероятность, что Запад передаст Украине оружие, которым та сможет доставать по нашим тыловым городам.

Только страх массированного удара и применения ядерного оружия до сих пор сдерживает Запад и заставляет его тоже держать лицо. Они не верили, что мы ударим по их инфраструктуре, которая участвовала в доставке «Леопардов», не верили, что мы будем бить по аэропортам, где станут тренировать украинских военных, потому поставили танки и запустили программы обучения летчиков.

Командная машина зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» ПВО ЮВО армии России на позиции на Запорожском направлении / РИА «Новости»

Но вероятно, Запад поверил, что Россия будет уничтожать его аэродромы, с которых станут взлетать якобы украинские бомбардировщики, потому до сих пор их не поставляют.

Очень надеюсь, что они верят и в последствия поставок дальнобойного оружия Украине. И не думают, что мы здесь, в России, будем молча смотреть, как фактически западные военные обслуживают пусковые установки, метящие ракетами по нашим городам. Тогда их вера в то, что мы потребуем ответить, спасает нас от подобных неприятностей.