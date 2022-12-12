Армия 12 декабря 2022, 15:07 Украинские военные признали уязвимость перед баллистическими ракетами, C-300 и «Искандерами» «Вести.ua»: Воздушные силы ВСУ признали беспомощность ПВО перед баллистическими ракетами Пресс-служба Минобороны

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Противовоздушная система Украины не способна сбивать ракеты комплексов С-300 и «Искандер», а также баллистические ракеты. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал об этом в эфире всеукраинского телемарафона, сообщило издание «Вести.ua».

«Баллистика на сегодня недоступна для сбивания средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении», — сказал он.

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Чиновник признался, что украинские войска беспомощны перед оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», зенитными ракетными комплексами С-300 и ударами баллистических ракет. Он заявил, что единственный выход для ВСУ — уничтожать их не в небе, а на старте, то есть там, где расположены пусковые установки. Юрий Игнат сказал, что военно-политическое руководство Украины разработало план действий, который, он надеется, поддержат западные партнеры.

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Укрепление системы ПВО обсуждали на последних переговорах президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Штаты выделили за поставки киевскому режиму оружия и боеприпасов дополнительные 275 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи вошли системы, которые помогут ВСУ защищаться свою энергосистему от атак дронов.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который поддерживал Украину, в шутку предложил отдать ей истребители времен Второй мировой войны, рассказало РИА ФАН. Он заявил, что для защиты от беспилотников достаточно устаревших Spitfire, и современная техника не нужна ВСУ.