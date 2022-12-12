12 декабря 2022, 08:37
Байден поддержал попытки Украины укрепить свою ПВО за счет США
Президент США Байден в беседе с Зеленским назвал укрепление ПВО Украины приоритетом помощи
США поддержали планы Украины укрепить свою систему противовоздушной обороны за счет выделенной военной помощи. Американский президент Джо Байден сказал об этом в телефонных переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пресс-релиз опубликовали на сайте Белого дома.
«Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины», — заявила пресс-служба администрации.
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Систему ПВО киевский режим решил укрепить за счет военной помощи от США, в том числе объявленной 9 декабря дополнительной поставки боеприпасов и оборудования на сумму 275 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, в этот пакет помощи вошли системы для отражения ударов российскими беспилотниками. Он напомнил Владимиру Зеленскому о еще одном транше —53 миллионах долларов на поддержку энергосистемы Украины, о передаче которых объявили 29 ноября.
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Американский президент поддержал заявленную Владимиром Зеленским готовность прийти к миру на основе фундаментальных принципов из устава ООН и подтвердил, что США продолжат помогать Украине и обвинять Россию в военных преступлениях.
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