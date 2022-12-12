Мир 12 декабря 2022, 08:37 Байден поддержал попытки Украины укрепить свою ПВО за счет США Президент США Байден в беседе с Зеленским назвал укрепление ПВО Украины приоритетом помощи Unsplash

Читать 360tv в

США поддержали планы Украины укрепить свою систему противовоздушной обороны за счет выделенной военной помощи. Американский президент Джо Байден сказал об этом в телефонных переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пресс-релиз опубликовали на сайте Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины», — заявила пресс-служба администрации.

Реклама

Систему ПВО киевский режим решил укрепить за счет военной помощи от США, в том числе объявленной 9 декабря дополнительной поставки боеприпасов и оборудования на сумму 275 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, в этот пакет помощи вошли системы для отражения ударов российскими беспилотниками. Он напомнил Владимиру Зеленскому о еще одном транше —53 миллионах долларов на поддержку энергосистемы Украины, о передаче которых объявили 29 ноября.

Реклама

Американский президент поддержал заявленную Владимиром Зеленским готовность прийти к миру на основе фундаментальных принципов из устава ООН и подтвердил, что США продолжат помогать Украине и обвинять Россию в военных преступлениях.