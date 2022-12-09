Мир 09 декабря 2022, 02:55 Украина получит от США средства для усиления ПВО на $275 млн — СМИ Reuters: Украина получит от США средства для усиления ПВО на $275 млн Википедия

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Американские власти предоставят Украине средства для усиления ПВО и противодействия беспилотникам. Для этого из бюджета США решили выделить 275 миллионов долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, предлагающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны», — написали авторы публикации.

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По их словам, заявления о новых поставках вооружения могут объявить в пятницу, 9 декабря. Ожидается, что украинские войска получат также снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Еще США отправят на Украину бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

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Как уточнило агентство, вооружение возьмут со складов Пентагона. Состав очередного пакета военной помощи может еще измениться.

Ранее Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. Документ предусматривает выделение минимум 800 миллионов долларов на обеспечение безопасности Украины.