Армия 05 декабря 2022, 19:54 Украинские дроны перехватили над военными аэродромами Дягилево и Энгельс Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над аэродромами Дягилево и Энгельс РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны сбили украинские реактивные беспилотники советского производства над военными аэродромами Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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В ведомстве подчеркнули, что таким образом руководство киевского режима пыталось вывести из строя российские самолеты дальней авиации.

Сработавшие на месте средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России перехватили украинские беспилотники, находящиеся на малой высоте.

После падения и детонации обломков дронов незначительное повреждение обшивки получили корпуса двух самолетов.

На месте погибли от полученных ранений трое военных из технического состава, которые находились на территории аэродрома в момент взрывов. Еще четверых военнослужащих с ранениями различной степени тяжести доставили в госпиталь, где они получили медицинскую помощь.

Попытка украинских боевиков при помощи теракта сорвать боевую работу российской дальней авиации не удалась.

Вооруженные силы России массированными ударами высокоточного оружия воздушного и морского базирования нанесли удары по системе военного управления и связанными с ними объектами оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Все 17 целей успешно поразили.

Кроме того, удары сорвали отправление железнодорожных составов резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Ранее стало известно, что на военном аэродроме Дягилево в Рязанской области в результате взрыва загорелся бензовоз. Также незначительные повреждения получил один из самолетов. В распоряжении «360» оказалось видео падения неизвестного беспилотника на территорию аэродрома Энгельс.