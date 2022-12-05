05 декабря 2022, 09:47
Бензовоз загорелся на аэродроме в Рязанской области
Экстренные службы: три человека погибли при взрыве бензовоза под Рязанью
Огонь охватил бензовоз на аэродроме под Рязанью, произошел взрыв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной информации, машина загорелась в результате взрыва.
Реклама
«Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — уточнил собеседник агентства.
Реклама
Также в результате пожара и взрыва пострадал самолет. Все подробности случившегося уточняются.
ТАСС связался с приемным отделением Рязанской областной больницы. Там сообщили, что в медицинское учреждение поступили пять человек, пострадавших при взрыве на аэродроме.
Утром 5 декабря жители района Дягилево в Рязани сообщали о громких хлопках, они почувствовали запах керосина. Один уточнил, что ударная волна пошла по поселку в 06:40. Об этом написал «МК» со ссылкой на соцсети. Уточняется, что в Дягилеве расположены авиаремонтный завод и аэродром.
Взрывы
Реклама
Реклама