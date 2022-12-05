Важное 05 декабря 2022, 09:47 Бензовоз загорелся на аэродроме в Рязанской области Экстренные службы: три человека погибли при взрыве бензовоза под Рязанью РИА «Новости»

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Огонь охватил бензовоз на аэродроме под Рязанью, произошел взрыв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, машина загорелась в результате взрыва.

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«Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — уточнил собеседник агентства.

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Также в результате пожара и взрыва пострадал самолет. Все подробности случившегося уточняются.

ТАСС связался с приемным отделением Рязанской областной больницы. Там сообщили, что в медицинское учреждение поступили пять человек, пострадавших при взрыве на аэродроме.

Утром 5 декабря жители района Дягилево в Рязани сообщали о громких хлопках, они почувствовали запах керосина. Один уточнил, что ударная волна пошла по поселку в 06:40. Об этом написал «МК» со ссылкой на соцсети. Уточняется, что в Дягилеве расположены авиаремонтный завод и аэродром.