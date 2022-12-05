05 декабря 2022, 10:05
Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области
Атака беспилотника на аэродром в Саратовской области попала на видео
Беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Саратовской области, он упал на взлетно-посадочной полосе.
На видео с камер наблюдения видно, как появилось большое зарево после взрыва беспилотника.
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По данным Telegram-канала «Baza», пострадали два самолета. Также ранения получили два человека, их отправили в больницу.
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Официальной информации о происшествии пока не поступало.
В начале декабря украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника в поселке Теткино Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт.
При взрыве никто из местных жителей не пострадал, социальные объекты и жилые дома также не получили повреждений.
Саратов
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