Армия 03 декабря 2023, 22:49 Требования к состоянию здоровья призывников предложили изменить Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников Unsplash

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Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников. Проект документа опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ведомство считает необходимым внести поправки в положение о военно-врачебной экспертизе. Согласно предложению министерства, нужно изменить организацию проведения медицинского освидетельствования россиян, у которых есть заболевания, которые не оказывают существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы.

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Инициатива коснется призывников или тех, кто заключает контракт с Минобороны, а также россиян, поступающих в военные учебные заведения.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский ранее сообщил, что призывников не будут направлять для участия в СВО либо в пункты дислокации в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.