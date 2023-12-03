03 декабря 2023, 22:49
Требования к состоянию здоровья призывников предложили изменить
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников. Проект документа опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов.
Ведомство считает необходимым внести поправки в положение о военно-врачебной экспертизе. Согласно предложению министерства, нужно изменить организацию проведения медицинского освидетельствования россиян, у которых есть заболевания, которые не оказывают существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы.
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Инициатива коснется призывников или тех, кто заключает контракт с Минобороны, а также россиян, поступающих в военные учебные заведения.
Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский ранее сообщил, что призывников не будут направлять для участия в СВО либо в пункты дислокации в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Минобороны РФ
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