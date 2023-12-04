Общество 04 декабря 2023, 13:34 Депутат Госдумы Соболев заявил о необходимости восстановить систему медосмотров в РФ

Читать 360tv в

В России следует восстановить систему медосмотров и проводить их с 14 лет для того, чтобы здоровье военнообязанных граждан можно было поправить до службы в армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев «Национальной службе новостей».

По словам депутата, это позволит заранее дать рекомендации человеку, у которого есть хронические заболевания; тогда их можно будет подкорректировать до службы.

Реклама

«В советское время был не годен один из 100, все были годны, все служили: студенты и так далее», — подчеркнул Соболев.

Издание напомнило, что согласно данным сайта Минобороны, сейчас первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется в год достижения ими возраста 17 лет.